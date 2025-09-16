  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Dupp

Dupp

Corée du Sud, Séoul
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 03:11
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Certificats
Nos agents en Corée du Sud
Kate Dupp
Kate Dupp
1 propriété
Agences à proximité
TSA
Corée du Sud, Séoul
Propriété commerciale 3
Nous nous concentrons sur l'identification et l'acquisition de terres dans des endroits uniques et nous aidons les investisseurs individuels à investir rapidement, de façon sûre et rentable en Corée du Sud. Nous acquérons des terrains directement à partir des pré-prospections/prospectives ba…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller