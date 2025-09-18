  1. Realting.com
Émirats arabes unis, Doubaï
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
3 années 9 mois
Langues
English, Русский
Site web
dubai-realty.com/en
Nous sommes une agence immobilière professionnelle basée à Dubaï. Nous vendons des appartements, appartements et villas de la classe premium et affaires dans les meilleurs quartiers de Dubaï. Nous avons toutes les licences et permis nécessaires pour faire des affaires aux Émirats arabes unis.
Notre objectif est d'aider les gens réussis et accomplis à acquérir le meilleur immobilier à Dubaï.

Nous sommes approchés par des gens du monde entier qui veulent faire de Dubaï leur deuxième maison ou la transformer en un autre centre d'investissement, et ils ne veulent pas perdre de temps avec des non-professionnels. Nous vous poserons des questions sur chaque détail de votre achat de rêve, dresserons une liste des meilleures options pour vous, vous enverrons une feuille de route de l'ensemble de la procédure avec tous les chiffres et les étapes détaillées, préparez soigneusement tous vos documents et obtenez rapidement l'immobilier juste pour vous (avec votre présence ou à distance).

Nos agents en Émirats arabes unis
Maksim Tyazhkin
