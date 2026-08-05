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Dmd consulting

Ukraine, Kyiv
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2018
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dmdconsulting.biz/eng
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À propos de l'agence

DMD CONSULTING est une société spécialisée dans les investissements immobiliers, les ventes et la location de biens immobiliers secondaires et de nouveaux bâtiments, attirant les investisseurs pour les promoteurs à Kiev et en Ukraine.

Le département des ventes de notre agence immobilière se spécialise dans l'attraction des investisseurs pour les promoteurs, la vente et la location d'appartements secondaires, maisons, maisons de ville, chalets, terrains et biens immobiliers commerciaux à Kiev et en Ukraine.

Nous avons également une grande liste de services liés à l'investissement dans l'immobilier; avec sa gestion, vente et location, ainsi que la préparation de l'immobilier et de ses propriétaires pour ces actions.

Prestations de service

Soutien à l'achat, la vente de biens immobiliers en Ukraine

Soutien à la location et la location de biens immobiliers en Ukraine

Vérification légale des documents immobiliers pour achat, vente, location

Consultations sur les investissements immobiliers en Ukraine

Gérer vos biens, payer des impôts et des factures, superviser l'envoi de l'argent des locataires vers n'importe quel pays

Obtenir la citoyenneté ukrainienne

Services de résidence/enregistrement en Ukraine pour les citoyens ukrainiens et étrangers

Développement du concept d'immeubles pour le développement en Ukraine

Travaux sur les maisons et les immeubles en Ukraine

Consultations pour les développeurs

Attirer les investisseurs pour les promoteurs pour les immeubles d'appartements, les villes de chalet et plus

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