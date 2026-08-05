Dmd consulting

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Soutien à l'achat, la vente de biens immobiliers en Ukraine

Soutien à la location et la location de biens immobiliers en Ukraine

Vérification légale des documents immobiliers pour achat, vente, location

Consultations sur les investissements immobiliers en Ukraine

Gérer vos biens, payer des impôts et des factures, superviser l'envoi de l'argent des locataires vers n'importe quel pays

Obtenir la citoyenneté ukrainienne

Services de résidence/enregistrement en Ukraine pour les citoyens ukrainiens et étrangers

Développement du concept d'immeubles pour le développement en Ukraine

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