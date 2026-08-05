DMD CONSULTING est une société spécialisée dans les investissements immobiliers, les ventes et la location de biens immobiliers secondaires et de nouveaux bâtiments, attirant les investisseurs pour les promoteurs à Kiev et en Ukraine.
Le département des ventes de notre agence immobilière se spécialise dans l'attraction des investisseurs pour les promoteurs, la vente et la location d'appartements secondaires, maisons, maisons de ville, chalets, terrains et biens immobiliers commerciaux à Kiev et en Ukraine.
Nous avons également une grande liste de services liés à l'investissement dans l'immobilier; avec sa gestion, vente et location, ainsi que la préparation de l'immobilier et de ses propriétaires pour ces actions.
Soutien à l'achat, la vente de biens immobiliers en Ukraine
Soutien à la location et la location de biens immobiliers en Ukraine
Vérification légale des documents immobiliers pour achat, vente, location
Consultations sur les investissements immobiliers en Ukraine
Gérer vos biens, payer des impôts et des factures, superviser l'envoi de l'argent des locataires vers n'importe quel pays
Obtenir la citoyenneté ukrainienne
Services de résidence/enregistrement en Ukraine pour les citoyens ukrainiens et étrangers
Développement du concept d'immeubles pour le développement en Ukraine
Travaux sur les maisons et les immeubles en Ukraine
Consultations pour les développeurs
Attirer les investisseurs pour les promoteurs pour les immeubles d'appartements, les villes de chalet et plus