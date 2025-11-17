  1. Realting.com
Century 21 Investment Realty Group

Albanie, Préfecture de Tirana
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 mois
Langues
English, Deutsch
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 05:00
(UTC+1:00, Europe/Tirane)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
1 agence
Nos agents en Albanie
Fatjon Mahmutaj
Fatjon Mahmutaj
Agences à proximité
PRO Gold
Century 21 Eon
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 524 Propriété commerciale 20 Location longue durée 15 Location courte durée 1 Terres 11
Century 21 Eon Durres — le leader de l’immobilier sur la côte albanaise 🇦🇱 Nous ne sommes pas seulement une partie de la marque internationale Century 21, présente dans 86 pays et regroupant plus de 145 000 professionnels de l’immobilier. Nous sommes l’un des bureaux les plus performants …
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Premium Premium
Saranda Elite's Realty Group
Albanie, Saranda
Année de création de l'entreprise 2006
Propriété résidentielle 13
Why use Elite's Realty Group? Elite’s Realty Group is a real estate firm with a clientele from all over the world that is based on 30 years of experience and trust. Our crew is continually outfitted to meet the highest standards since we place a strong focus on providing outstanding servi…
Langues
English
Irea Property
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 7
Irea Property Ltd is a property agency based in Vlora and located in the Albanian Riviera. With 14 years of experience in the real estate market, it has served hundreds of clients and marketed Albanian properties in the International Real Estate market. Irea Property represents investo…
CACTUS|Real Estate
Albanie, Bashkia Durres
Année de création de l'entreprise 2021
Propriété résidentielle 317 Propriété commerciale 6 Location longue durée 31 Terres 4
The keys to the dream apartment in Albania are already waiting for you! ) CACTUS REAL ESTATE is: • Honest prices • Ability to calculate cryptocurrency • Full transaction support • Ability to purchase real estate offline / online • Design project and turnkey repair • Trust
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
PRO Silver
EstateAll
Albanie, District de Vlora
Année de création de l'entreprise 2016
Propriété résidentielle 192 Propriété commerciale 24 Location longue durée 178 Terres 8
EstateToute l'Agence en chiffres: EstateAll agence immobilière opère avec succès sur le marché immobilier albanais depuis 2016. Elle fait partie de Bond Investment Group Corporation.  Vitali Bondarik, chef de la société, homme d'affaires et philanthrope biélorusse, a quitté la Biélorussie …
