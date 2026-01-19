  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Campus Property

Campus Property

Freibadstr.30, 81543 München
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2015
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch
Site web
Site web
www.campus-property.de
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Nous nous spécialisons dans l'immobilier résidentiel à Munich et accompagnons les clients à toutes les étapes de l'investissement et de la propriété. Nous travaillons avec des investisseurs privés et des propriétaires, y compris des ressortissants étrangers, qui sont libres d'acheter et de vendre des biens en Allemagne et sont protégés par la loi allemande au même titre que les citoyens allemands. Nous considérons le marché immobilier résidentiel de Munich comme une direction fiable et rentable pour l'investissement, caractérisée par une liquidité élevée, une croissance stable de la valeur des objets et un revenu locatif stable. Dans notre travail, nous nous concentrons sur une approche individuelle et un partenariat à long terme avec nos clients.

Prestations de service

Nous fournissons une gamme complète de services dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial. Nous effectuons la sélection individuelle des objets sur les marchés primaire et secondaire, accompagnons pleinement les transactions d'achat et de vente et organisons la location de biens immobiliers. Un des domaines clés de notre travail est la gestion globale de l'immobilier conformément aux normes établies en Allemagne, qui permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent et d'être confiants dans l'état stable de leurs propriétés.

Nous aidons également au prêt hypothécaire. Grâce à des taux d'intérêt bas sur les prêts, nous aidons les investisseurs à augmenter considérablement le rendement des investissements. Nous accompagnons le processus d'ouverture d'un compte dans une banque allemande, en sélectionnant et attirant une hypothèque dans les conditions les plus favorables, et nous entreprenons également la préparation correcte de tous les documents nécessaires, y compris pour les clients étrangers.

Nos agents en Allemagne
Artem Ter-Minasyan
Artem Ter-Minasyan
Agences à proximité
Kaiser Estate GmbH
Allemagne, Bavière
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété commerciale 97
Kaiser Estate est:100% de sécurité. Seuls les biens immobiliers liquides assurés avec une file d'attente de preneurs de bail, un examen complet des vendeurs et des objets, des conseils inappropriés et des avocats.Appui au suivi complexe. Pendant toutes les étapes du processus, depuis le rend…
Laisser une demande
NWE
Allemagne, Leipzig
Année de création de l'entreprise 2001
NWE est un opérateur de marché immobilier commercial fournissant une gamme complète de services pour travailler avec des actifs d'investissement.La société a été fondée il y a plus de 20 ansLe propriétaire de l'une des plus grandes bases d'installations commerciales en AllemagneNos bureaux e…
Laisser une demande
PRO Silver
Immobilienmakler Pavel Evlakhov
Allemagne, Berlin
Propriété résidentielle 1 Location longue durée 1 Terres 1
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Langues
English, Русский, Deutsch
DEM GROUP GmbH
Allemagne, Düsseldorf
Année de création de l'entreprise 2012
Propriété résidentielle 42 Propriété commerciale 31 Terres 1
La société DEM GROUP est spécialisée dans la vente de biens immobiliers en Allemagne. Notre société opère sur le marché immobilier allemand depuis plus de 10 ans et aide nos clients à acheter: projets d'investissement pour la construction de logements sociaux en Allemagne avec un re…
Laisser une demande
FinSTrise
Allemagne, Mönchengladbach
Propriété résidentielle 48 Propriété commerciale 36 Terres 3
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller