Campus Property

Nous nous spécialisons dans l'immobilier résidentiel à Munich et accompagnons les clients à toutes les étapes de l'investissement et de la propriété. Nous travaillons avec des investisseurs privés et des propriétaires, y compris des ressortissants étrangers, qui sont libres d'acheter et de vendre des biens en Allemagne et sont protégés par la loi allemande au même titre que les citoyens allemands. Nous considérons le marché immobilier résidentiel de Munich comme une direction fiable et rentable pour l'investissement, caractérisée par une liquidité élevée, une croissance stable de la valeur des objets et un revenu locatif stable. Dans notre travail, nous nous concentrons sur une approche individuelle et un partenariat à long terme avec nos clients.
Nous fournissons une gamme complète de services dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial. Nous effectuons la sélection individuelle des objets sur les marchés primaire et secondaire, accompagnons pleinement les transactions d'achat et de vente et organisons la location de biens immobiliers. Un des domaines clés de notre travail est la gestion globale de l'immobilier conformément aux normes établies en Allemagne, qui permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent et d'être confiants dans l'état stable de leurs propriétés.
Nous aidons également au prêt hypothécaire. Grâce à des taux d'intérêt bas sur les prêts, nous aidons les investisseurs à augmenter considérablement le rendement des investissements. Nous accompagnons le processus d'ouverture d'un compte dans une banque allemande, en sélectionnant et attirant une hypothèque dans les conditions les plus favorables, et nous entreprenons également la préparation correcte de tous les documents nécessaires, y compris pour les clients étrangers.