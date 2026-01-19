Campus Property

Prestations de service

Nous fournissons une gamme complète de services dans le domaine de l'immobilier résidentiel et commercial. Nous effectuons la sélection individuelle des objets sur les marchés primaire et secondaire, accompagnons pleinement les transactions d'achat et de vente et organisons la location de biens immobiliers. Un des domaines clés de notre travail est la gestion globale de l'immobilier conformément aux normes établies en Allemagne, qui permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent et d'être confiants dans l'état stable de leurs propriétés.

Nous aidons également au prêt hypothécaire. Grâce à des taux d'intérêt bas sur les prêts, nous aidons les investisseurs à augmenter considérablement le rendement des investissements. Nous accompagnons le processus d'ouverture d'un compte dans une banque allemande, en sélectionnant et attirant une hypothèque dans les conditions les plus favorables, et nous entreprenons également la préparation correcte de tous les documents nécessaires, y compris pour les clients étrangers.