Bluebird Realty,Inc

États-Unis, Downers Grove
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
1 année 6 mois
Langues
English, Русский
Site web
bluebirdrealtor.com
À propos de l'agence

BlueBird Realty est une agence immobilière boutique à service complet. Nous offrons un service exceptionnel aux investisseurs, aux clients commerciaux et aux particuliers. Notre mission est de fournir à nos clients un excellent service basé sur l'intégrité, l'honnêteté, l'expertise et une connaissance approfondie des tendances de l'industrie. Nos courtiers immobiliers ont une expérience diversifiée et viable dans plusieurs domaines, tels que l'habitation, la location et les propriétés commerciales. Nous grandissons avec nos clients en les aidant à atteindre leurs objectifs et leurs rêves. Notre mission est d'aider vos rêves à devenir réalité, grand ou petit.
Nous offrons des services multilingues: anglais, russe, arabe, français, lituanien, polonais et turc.

Prestations de service

Résidentiel

Multi-famille

Locations

Commerce

Constructions nouvelles

Gestion du matériel

Investissement

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 20:10
(UTC-5:00, America/Chicago)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en États-Unis
Albina Van Maer
Albina Van Maer
