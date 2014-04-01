  1. Realting.com
Atlas property

Géorgie, Batoumi
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
2 années 11 mois
Langues
English, Русский, Українська, עִברִית
Site web
atlashome.me
À propos de l'agence

Atlas Biens

Des professionnels expérimentés de notre entreprise vous aideront à choisir et acheter une propriété à Batumi et sa banlieue dans les conditions qui vous conviennent tout d'abord.

Les entreprises Atlas satisferont votre besoin de logements sûrs et confortables.

Notre mission est de faire de votre mieux en utilisant notre expérience et nos nouvelles technologies.

Sans frais de service

Pour nos clients, le service d'achat immobilier à Batumi est gratuit. Les frais sont payés par le propriétaire ou le promoteur.

Pas de prépaiement

Nous ne vous facturons aucun dépôt ou prépaiement et vous ne perdez pas votre liberté de choix.

Nous aidons à économiser de l'argent

Nous vendons l'immobilier au prix du développeur et négocions avec les développeurs sur les rabais et les versements.

Fournir du confort

Organiser l'affichage à un moment pratique pour le client. Nous organisons l'achat à distance de la propriété.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 00:13
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Géorgie
Artur Loginov
719 propriétés
