Apart Development

Géorgie, Tbilissi
Type de compagnie
Agence de publicité
Sur la plateforme
4 années 6 mois
Langues
English, Русский
Site web
apart.ge/en/index.html
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

La société Apart Development a été fondée le 15 avril 2019, bien que nous soyons une entreprise de construction en croissance et que nous ayons un projet continu et novateur.
Nous construisons la construction selon les normes les plus élevées, ce qui signifie que nos chantiers se distinguent par une durabilité constructive et sismique. Chaque projet actuel ou futur de l'entreprise se distingue par un extérieur sophistiqué, une planification interne efficace, et surtout par le meilleur emplacement.

Nos agents en Géorgie
Luka Khoperia
6 propriétés
