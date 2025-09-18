  1. Realting.com
  3. АнБ | Агентство недвижимости Барселона

АнБ | Агентство недвижимости Барселона

Espagne, Barcelone
Agence immobilière
2 années 1 mois
English, Русский, Español
agentstvonedvizhimosti.barcelona/
À propos de l'agence

936 94 05 14

C/ de Bailèn 124, 08009 Barcelone

Description de l'entreprise: AnB est votre partenaire fiable sur le marché immobilier de Barcelone. Nous offrons une gamme complète de services immobiliers, y compris l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, ainsi que des conseils juridiques et financiers. Grâce à notre équipe de professionnels expérimentés et à notre connaissance du marché local, nous garantissons que vos besoins seront satisfaits avec le plus haut niveau de professionnalisme et d'efficacité.

Prestations de service

L'Agence immobilière de Barcelone offre un large éventail de services immobiliers pour répondre aux besoins de nos clients:

  1. Ventes immobilières : Nous aidons nos clients à chaque étape du processus d'achat ou de vente de biens immobiliers. Notre équipe d'experts examine attentivement le marché pour vous offrir les meilleures offres et vous fournir le rendement maximum sur votre investissement.

  2. Location immobilière: Si vous cherchez un logement à louer à Barcelone, nos spécialistes vous aideront à trouver l'hébergement parfait qui correspond à vos besoins et budget.

  3. Conseils juridiques et financiers : Nous offrons des conseils juridiques et financiers professionnels pour simplifier le processus d'achat, de vente ou de location d'une propriété. Notre équipe vous aidera à naviguer sur des questions juridiques et financières complexes liées à l'immobilier.

  4. Approche personnelle : Nous comprenons que chaque client est unique. Par conséquent, nous nous efforçons d'offrir des solutions personnalisées qui reflètent vos besoins et objectifs uniques.

  5. Soutien total: Nous vous accompagnons à chaque étape du processus, en fournissant un soutien et des conseils professionnels pour vous aider à prendre la meilleure décision possible.

