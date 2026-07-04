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Apartamentos en venta en Gobernación de Shabwah, Yemen

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Apartamento 4 habitaciones en Rudum District, Yemen
Apartamento 4 habitaciones
Rudum District, Yemen
Habitaciones 4
Área 126 m²
Piso 3/2
Este apartamento de maisonette de alta calidad se encuentra en la 3a planta de un edificio m…
$300,878
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