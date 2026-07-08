Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Yemen
  3. Hejer as Sayer District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Hejer as Sayer District, Yemen

;
Oficina Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Oficina 400 m² en Hejer as Sayer District, Yemen
Oficina 400 m²
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 20
Área 400 m²
En una de las zonas más prestigiosas del centro de Viena se ofrece una oficina totalmente eq…
$45,640
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 100 m² en Hejer as Sayer District, Yemen
Oficina 100 m²
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 3
Área 100 m²
Oficina moderna con servicio completo y prestigiosa dirección de negocios La famosa Torre d…
$6,051
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 340 m² en Hejer as Sayer District, Yemen
Oficina 340 m²
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 11
Área 340 m²
Oficina de representación con servicio completo e infraestructura moderna El moderno centro…
$32,486
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 230 m² en Hejer as Sayer District, Yemen
Oficina 230 m²
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 11
Área 230 m²
Número de plantas 9
Trabajar en un ambiente inspirador: un espacio de oficina moderno en un prestigioso centro d…
$33,172
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 400 m² en Hejer as Sayer District, Yemen
Oficina 400 m²
Hejer as Sayer District, Yemen
Habitaciones 11
Área 400 m²
Ideal para empresas de crecimiento: oficinas modernas totalmente equipadas en un centro de n…
$30,994
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir