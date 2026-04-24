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Apartamentos en venta en Hajar District, Yemen

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Apartamento 2 habitaciones en Hajar District, Yemen
Apartamento 2 habitaciones
Hajar District, Yemen
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 1
Venta o alquiler (por 3 años): hermoso apartamento completamente renovado en Linz zona de e…
$245,917
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