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Propiedades residenciales en venta en Hajar District, Yemen

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Hajar District, Yemen
Apartamento 2 habitaciones
Hajar District, Yemen
Habitaciones 2
Área 58 m²
Número de plantas 1
Venta o alquiler (por 3 años): hermoso apartamento completamente renovado en Linz zona de e…
$245,917
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