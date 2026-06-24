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Villas en venta en Gobernación de Hadramaut, Yemen

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2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Al Qatn District, Yemen
Villa 4 habitaciones
Al Qatn District, Yemen
Habitaciones 4
Área 380 m²
Esta elegante casa privada se encuentra en una de las zonas residenciales más populares en e…
$1,13M
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Villa 5 habitaciones en Al Qaf District, Yemen
Villa 5 habitaciones
Al Qaf District, Yemen
Habitaciones 5
Área 205 m²
Número de plantas 2
Tipo: Edificio residencial privado Parcela: 610 m2 Superficie: aproximadamente 205 m2 Año de…
$245,682
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