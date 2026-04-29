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Locales comerciales en venta en Gobernación de Hadramaut, Yemen

1 propiedad total found
Propiedad comercial 11 000 m² en Ad Daleah District, Yemen
Propiedad comercial 11 000 m²
Ad Daleah District, Yemen
Área 11 000 m²
Estamos encantados de ofrecerle una propiedad comercial con una gran ubicación central. Exc…
$4,69M
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