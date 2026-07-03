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Propiedades residenciales en venta en Al Qaf District, Yemen

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1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Al Qaf District, Yemen
Villa 5 habitaciones
Al Qaf District, Yemen
Habitaciones 5
Área 205 m²
Número de plantas 2
Tipo: Edificio residencial privado Parcela: 610 m2 Superficie: aproximadamente 205 m2 Año de…
$245,682
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