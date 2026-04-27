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Apartamentos en venta en Gobernación de Yauf, Yemen

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Apartamento 1 habitación en Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Apartamento 1 habitación
Khabb wa ash Shaaf district, Yemen
Habitaciones 1
Área 55 m²
Número de plantas 1
Como parte del desarrollo del complejo de golf de 160 ha se planea un hotel de cinco estrell…
$317,575
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