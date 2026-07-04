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Villas en venta en Gobernación de Abyan, Yemen

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1 propiedad total found
Villa 8 habitaciones en Ahwar District, Yemen
Villa 8 habitaciones
Ahwar District, Yemen
Habitaciones 8
Área 507 m²
Número de plantas 3
Características especiales de la propiedad: El chalet fue construido en 2020 con tecnicas de…
$3,84M
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