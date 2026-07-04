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Propiedades residenciales en venta en Gobernación de Abyan, Yemen

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2 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en alrhbt, Yemen
Casa 7 habitaciones
alrhbt, Yemen
Habitaciones 7
Área 138 m²
Número de plantas 3
Esta extraordinaria propiedad en Carinthia ofrece una mezcla única de tranquilidad y comodid…
$1,78M
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Villa 8 habitaciones en Ahwar District, Yemen
Villa 8 habitaciones
Ahwar District, Yemen
Habitaciones 8
Área 507 m²
Número de plantas 3
Características especiales de la propiedad: El chalet fue construido en 2020 con tecnicas de…
$3,84M
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Parámetros de las propiedades en Gobernación de Abyan, Yemen

Baratos
De lujo
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