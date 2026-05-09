Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Uruguay
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Uruguay

;
Maldonado
29
Punta Del Este
8
Rocha
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 12 habitaciones en Maldonado, Uruguay
Casa 12 habitaciones
Maldonado, Uruguay
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/1
Casa de campo en venta en la orilla de la hermosa Laguna del Sauce, el lago más grande de Ur…
$3,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uruguay

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir