Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Estados Unidos
  3. Bronx County
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Bronx County, Estados Unidos

;
bienes raíces comerciales
3
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Edificio rentable 324 m² en Nueva York, Estados Unidos
Edificio rentable 324 m²
Nueva York, Estados Unidos
Área 324 m²
¡Oportunidad Única para inversores y desarrolladores inmobiliarios! Presentamos un proyecto…
$576,553
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir