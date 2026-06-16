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Hoteles en venta en Polk County, Estados Unidos

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Haines City
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Hotel 162 m² en Haines City, Estados Unidos
Hotel 162 m²
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Esta casa de pueblo bien diseñada de 3 dormitorios, 2,5 baño ofrece 1.748 pies cuadrados de …
$289,000
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Hotel 162 m² en Haines City, Estados Unidos
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Esta casa de pueblo bien diseñada de 3 dormitorios, 2,5 baño ofrece 1.748 pies cuadrados de …
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Hotel 97 m² en Haines City, Estados Unidos
Hotel 97 m²
Haines City, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Esta casa adosada bien diseñada de 2 dormitorios, 2 baños, ofrece 1,407 pies cuadrados de es…
$265,000
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Hotel 97 m² en Haines City, Estados Unidos
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
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Hotel 162 m² en Haines City, Estados Unidos
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Nº de cuartos de baño 2
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Hotel 97 m² en Haines City, Estados Unidos
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
This well-designed 2-bedroom, 2-bathroom townhouse offers 1,407 sq ft of comfortable living …
$265,000
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