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Propiedades residenciales en venta en Nevada, Estados Unidos

2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en North Las Vegas, Estados Unidos
Apartamento 3 habitaciones
North Las Vegas, Estados Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
El condominio de 1,448 pies cuadrados en Brooklyn tiene una fae que conduce arriba a un come…
$307,990
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Apartamento 2 habitaciones en North Las Vegas, Estados Unidos
Apartamento 2 habitaciones
North Las Vegas, Estados Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
El condominio de 1,448 pies cuadrados en Brooklyn tiene una fae que conduce arriba a un come…
$284,990
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