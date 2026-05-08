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Hoteles en venta en Condado de Miami-Dade, Estados Unidos

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Hotel 735 m² en Miami, Estados Unidos
Hotel 735 m²
Miami, Estados Unidos
Habitaciones 20
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 18
Área 735 m²
Venta: Hotel de 3 estrellas recientemente construido – Bar (Žukotrlica), Montenegro Este mod…
$1,65M
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