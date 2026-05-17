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Villas en venta en Georgia, Estados Unidos

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2 propiedades total found
Villa en Adairsville, Estados Unidos
Villa
Adairsville, Estados Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Enclavada en las tranquilas colinas de Peyia, esta exclusiva colección de 26 villas contempo…
$1,53M
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Agencia
Fox Smart Estate Agency
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Villa en Adairsville, Estados Unidos
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Dormitorios 5
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