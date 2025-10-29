Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Reino Unido
  3. Gran Mánchester
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Gran Mánchester, Reino Unido

Ático Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Ático Ático 2 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Price Start From; 1,700,000 This residence at Viadux is thoughtfully designed with high-qual…
$2,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Ático Ático 3 habitaciones en Mánchester, Reino Unido
Ático Ático 3 habitaciones
Mánchester, Reino Unido
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Price Start From; £3,150,000 This residence at Viadux is thoughtfully designed with high-qua…
$4,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Gran Mánchester, Reino Unido

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir