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Apartamentos con garaje en venta en Crieff, Reino Unido

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Apartamento 4 habitaciones en Crieff, Reino Unido
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Apartamento 4 habitaciones
Crieff, Reino Unido
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 129 m²
Piso 2/2
ELMSConnaught Terrace, Crieff, Perthshire PH7 3DJSCOTLAND***Roof totalmente nuevo 2025******…
$215,856
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