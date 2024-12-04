Complejo residencial Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Apartamentos de clase Premium en el corazón de Dubai de un desarrollador muy confiable que siempre alquila todas sus instalaciones a tiempo y al mismo tiempo este desarrollador tiene un acabado muy de alta calidad. También en los apartamentos estarán todos los electrodomésticos de cocina y armarios empotrados. El edificio tendrá muchas comodidades para los residentes de tales 2 piscinas, una piscina sólo para las mujeres y la segunda piscina será para uso público. También habrá 2 gimnasios decorados, uno solo para mujeres y el segundo para uso general, también habrá un parque infantil, etc.