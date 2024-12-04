  1. Realting.com
Complejo residencial Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
;
13
ID: 32964
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos de clase Premium en el corazón de Dubai de un desarrollador muy confiable que siempre alquila todas sus instalaciones a tiempo y al mismo tiempo este desarrollador tiene un acabado muy de alta calidad. También en los apartamentos estarán todos los electrodomésticos de cocina y armarios empotrados. El edificio tendrá muchas comodidades para los residentes de tales 2 piscinas, una piscina sólo para las mujeres y la segunda piscina será para uso público. También habrá 2 gimnasios decorados, uno solo para mujeres y el segundo para uso general, también habrá un parque infantil, etc.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

