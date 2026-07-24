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Apartamentos en venta en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos

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Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 2 habitaciones
Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 5/6
Apartamento con vista al mar y puesta del sol desde la terrazaJacob " Co. Beachfront Living,…
$1,14M
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