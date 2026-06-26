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Apartamentos con piscina en venta en Deira, Emiratos Árabes Unidos

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1 habitación
12
2 habitaciones
16
3 habitaciones
24
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15 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 7/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Piso 7/12
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/12
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Piso 1/12
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Piso 3/12
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
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Área 239 m²
Piso 8/12
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TekceTekce
Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Área 128 m²
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
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Área 128 m²
Piso 2/12
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 226 m²
Piso 8/12
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 6/12
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Área 128 m²
Piso 3/12
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Área 129 m²
Piso 2/12
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Apartamento 5 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
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Área 108 m²
Piso 1/12
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Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Piso 1/12
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Dormitorios 3
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Área 128 m²
Piso 4/12
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