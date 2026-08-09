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Apartamentos del mar en venta en Deira, Emiratos Árabes Unidos

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1 habitación
9
2 habitaciones
13
3 habitaciones
21
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9 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Piso 6/12
241 WATERSIDE - privacidad de la isla, arquitectura minimalista y estilo de vida de resort e…
$868,092
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DDA Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 6/12
241 WATERSIDE - privacidad de la isla, arquitectura minimalista y estilo de vida de resort e…
$596,064
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Piso 6/12
241 WATERSIDE - privacidad de la isla, arquitectura minimalista y estilo de vida de resort e…
$514,374
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
2-SPAL HOTEL APARTMENTS ST. REGIS APARTMENTS IN FOOD CENTER. Regis Residences   – A new prem…
$892,978
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
$593,504
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Luxurious Mercedes-Benz-Inspired Residences in Downtown Dubai, UAE   Downtown Dubai st…
$2,99M
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Apartamento 4 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 256 m²
Número de plantas 10
Complejo residencial – Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$1,23M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
1 -APARTAMENTOS DE ESPAL W RESIDENCIAS EN EL CENTRO DE ALIMENTOS Residencias y nbsp; – ubica…
$454,000
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Apartamento 3 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 113 m²
Número de plantas 8
Complejo residencial – Mina Rashid (Port Rashid), Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$596,988
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