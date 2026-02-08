Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Zhytomyr Raion, Ucrania

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Zhytomyr Raion, Ucrania
Casa 4 habitaciones
Zhytomyr Raion, Ucrania
Habitaciones 4
Área 170 m²
Número de plantas 2
SHELLS OF SKY Una nueva casa con la casa de reparación europea cerca del mar, una ciudad de …
$270,000
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
