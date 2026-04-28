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Apartamentos en venta en Óblast de Zhytomyr, Ucrania

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1 propiedad total found
Apartamento 13 habitaciones en Ivanovychi, Ucrania
Apartamento 13 habitaciones
Ivanovychi, Ucrania
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 13
Área 1 150 m²
Número de plantas 5
Pequeña casa de apartamentos en venta en una buena zona de Becici / Ivanovici, Budva municip…
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