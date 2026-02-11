Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Zaharivska selisna gromada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Zaharivska selisna gromada, Ucrania

Zakharivka
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 134 m²
Piso 1/1
$67,500
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 1/1
$70,000
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 140 m²
Piso 1/1
$70,000
Casa 3 habitaciones en Zakharivka, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Zakharivka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Piso 1/1
$75,000
Parámetros de las propiedades en Zaharivska selisna gromada, Ucrania

