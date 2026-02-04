Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Vigodanska silska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kamianka, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Kamianka, Ucrania
Habitaciones 2
Área 52 m²
Piso 1/2
26325. En venta apartamento de 2 habitaciones en Kamenka, el centro del pueblo, una casa fue…
$20,000
Parámetros de las propiedades en Vigodanska silska gromada, Ucrania

