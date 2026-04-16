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Oficinas en Venta en Velikodolinska selisna gromada, Ucrania

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Oficina 564 m² en Molodizhne, Ucrania
Oficina 564 m²
Molodizhne, Ucrania
Área 564 m²
35538. Centro de negocios operativo en la zona más popular de Chernomorsk está a la venta. …
$300,000
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