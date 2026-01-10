Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Velikodalnicka silska gromada, Ucrania

3 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Habitaciones 6
Área 305 m²
Piso 1/2
$70,000
Casa 5 habitaciones en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Habitaciones 5
Área 115 m²
Piso 1/1
$90,000
Casa 5 habitaciones en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Casa 5 habitaciones
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Habitaciones 5
Área 139 m²
Piso 1/2
25186 Venderé una casa de 2 plantas en Dalnik, con una superficie total de 139 metros cuadra…
$65,000
Parámetros de las propiedades en Velikodalnicka silska gromada, Ucrania

