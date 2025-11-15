Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Velikodalnicka silska gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Velikodalnicka silska gromada, Ucrania

5 propiedades total found
Propiedad comercial 145 m² en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Propiedad comercial 145 m²
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Área 145 m²
Piso 1
$750
BPS Consulting
English, Русский, Українська
Propiedad comercial en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Propiedad comercial
Velykyi Dalnyk, Ucrania
29643. Vendo parcela para uso comercial en Velikiy Dalnik, Mayakskaya, a 5 km de Dve Stolby …
$250,000
Propiedad comercial 2 000 m² en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Propiedad comercial 2 000 m²
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Área 2 000 m²
9912. . . We offer for sale a warehouse building in the village. Great Dalknik. Total area 2…
$195,000
Propiedad comercial 2 919 m² en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Propiedad comercial 2 919 m²
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Área 2 919 m²
9911. . . Ofrecemos a la venta un complejo de edificios en el pueblo. El Great Dalknik se en…
$300,000
Propiedad comercial 400 m² en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Propiedad comercial 400 m²
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Área 400 m²
29289 Complejo de almacenes en venta en el pueblo de Velykyi Dalnik. Superficie total 400 me…
$200,000
