Apartamentos en venta en Velikodalnicka silska gromada, Ucrania

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Habitaciones 2
Área 68 m²
Piso 3/11
$58,500
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Velykyi Dalnyk, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Velykyi Dalnyk, Ucrania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 3/11
$55,000
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Parámetros de las propiedades en Velikodalnicka silska gromada, Ucrania

