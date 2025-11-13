Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Uznenska miska gromada, Ucrania

Pivdenne
4 propiedades total found
Propiedad comercial 1 500 m² en Pivdenne, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Pivdenne, Ucrania
Área 1 500 m²
Piso 1/2
$1,60M
Propiedad comercial en Pivdenne, Ucrania
Propiedad comercial
Pivdenne, Ucrania
20275. Yuzhny, parcela de 4 hectáreas, contrato por 49 años, tiene transformador propio, ent…
$480,000
Propiedad comercial en Novi Biliari, Ucrania
Propiedad comercial
Novi Biliari, Ucrania
№ 1312. . We offer for sale a plot near the South Port in the village. Belars. The total are…
$600,000
Propiedad comercial en Pivdenne, Ucrania
Propiedad comercial
Pivdenne, Ucrania
$400,000
