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Almacenes en venta en Usativska silska gromada, Ucrania

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Almacén 2 113 m² en Usatove, Ucrania
Almacén 2 113 m²
Usatove, Ucrania
Área 2 113 m²
La venta del complejo frigorífico es .83 ha, listo para el negocio, 2113 m Local: Una repre…
$700,000
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