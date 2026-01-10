Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Usativska silska gromada, Ucrania

13 propiedades total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial 3 000 m²
Usatove, Ucrania
Área 3 000 m²
$2,60M
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
26725. Vender un terreno en la carretera Odessa-Kyiv. El área total es de 3,54 hectáreas. Fo…
$790,000
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
1138. Venta de una parcela en la carretera Bypass, entre los dos Pilares y el puente Clover.…
$250,000
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
№ 1092. . . Ofrecemos a la venta una sección en la autopista Odessa - Kiev 3 km. de la ciuda…
$3,00M
Propiedad comercial 6 200 m² en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial 6 200 m²
Usatove, Ucrania
Área 6 200 m²
№ 3482. . . Ofrecemos a la venta una base de transbordo en el art. Usatova. El área total de…
$3,75M
Propiedad comercial 6 200 m² en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial 6 200 m²
Usatove, Ucrania
Área 6 200 m²
16256 Estación Usatovo para la venta. Parcela de 6 hectáreas. En el territorio hay almacenes…
$4,00M
Propiedad comercial en Marynivka, Ucrania
Propiedad comercial
Marynivka, Ucrania
No. 1109. . . Vendo una parcela para la construcción de un edificio residencial en s. Marino…
$10,000
Propiedad comercial 2 000 m² en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial 2 000 m²
Usatove, Ucrania
Área 2 000 m²
27129. Vender un complejo de edificios en el distrito de Agronomicheskaya. Superficie total …
$810,000
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
31167. I will sell a land plot on a busy highway Odessa-Kyiv. The total area is 63.7 ha. Eno…
$11,90M
Propiedad comercial 6 200 m² en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial 6 200 m²
Usatove, Ucrania
Área 6 200 m²
151936 El actual Odessa-Usatovo-Oround Road-Kievskoye Shosse está a la venta M-05, M28-01. H…
$4,00M
Propiedad comercial 3 082 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 3 082 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 12
Área 3 082 m²
Piso 1/2
Características principales: Superficie de Budivli: 3082 m2 El área de tierra dilyanka: 2.4 …
$2,50M
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
10322. Ofrecemos a la venta una parcela en la zona de Cloverny Bridge en la carretera de Kie…
$280,000
Propiedad comercial en Usatove, Ucrania
Propiedad comercial
Usatove, Ucrania
№ 1090. . Ofrecemos a la venta una parcela de fachada en el puente del río Clover. El área t…
$221,000
