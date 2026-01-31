Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Teplodarska miska gromada
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Teplodarska miska gromada, Ucrania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 8 500 m² en Teplodar, Ucrania
Propiedad comercial 8 500 m²
Teplodar, Ucrania
Área 8 500 m²
3063. Ofrecemos a la venta una base industrial en Teplodar. El área total es de 8.500 metros…
$850,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir