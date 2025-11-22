Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Tairovska selisna gromada, Ucrania

Lymanka
31
43 propiedades total found
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
11733. In Tsarskoye Selo - 2 on Alexandrovskaya \ pr - t Zhukova, for sale 6 acres. Land of …
$92,000
Propiedad comercial en Sukhyi Lyman, Ucrania
Propiedad comercial
Sukhyi Lyman, Ucrania
21578. Se ofrece a la venta un terreno en el pueblo de Sukhoi Liman. El área total es de 35 …
$70,000
Propiedad comercial 1 850 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 850 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 850 m²
30306 Vendo edificio con parcela en lugar transitable en Tairova en un lugar transitable y t…
$1,50M
Propiedad comercial 1 500 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 500 m²
26721. Venta de casa unifamiliar en Sauvignon. El proyecto prevé un pequeño edificio de apar…
$1,25M
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
№ 6916 Vendo una parcela de fachada en el Mar Negro para cualquier tipo de actividad. El áre…
$150,000
Propiedad comercial 1 115 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 115 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 115 m²
7992. . . Ofrecemos a la venta una casa de construcción de 4 pisos y de pie por separado en …
$610,000
Propiedad comercial en Sukhyi Lyman, Ucrania
Propiedad comercial
Sukhyi Lyman, Ucrania
10329. . . Ofrecemos a la venta un terreno en el distrito de Sukhom Liman de la reubicación …
$423,000
Propiedad comercial 750 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 750 m²
Lymanka, Ucrania
Área 750 m²
9209. . . We offer for sale a 3-storey hotel in Tsarskoye Selo. The total area of 740 sq.m. …
$750,000
Propiedad comercial en Tairove, Ucrania
Propiedad comercial
Tairove, Ucrania
№ 1211. . . En venta parcela, la forma correcta, en Zelen Gai en la calle. Yesenina. El área…
$35,000
Propiedad comercial 34 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 34 m²
Odesa, Ucrania
Área 34 m²
23648 Se vende local comercial en edificio nuevo en Tairova. Superficie total 34 m2. Ventana…
$30,000
Propiedad comercial en Tairove, Ucrania
Propiedad comercial
Tairove, Ucrania
10123. . . We offer for sale a land plot in the Green Guy massif. The total area of 1.4 hect…
$210,000
Propiedad comercial 1 850 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 1 850 m²
Odesa, Ucrania
Habitaciones 22
Área 1 850 m²
Número de plantas 3
Casa, Edificio en un paso y lugar de paso en un microdistrito poblado Sección 25 acres Edifi…
$1,50M
Propiedad comercial 32 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 32 m²
Odesa, Ucrania
Área 32 m²
$25,000
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
№ 5965. Venderé la tierra en el Mar Negro 2. El área total de la parcela es de 1.63 hectárea…
$160,000
Propiedad comercial 20 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 20 m²
Odesa, Ucrania
Área 20 m²
$13,000
Propiedad comercial 58 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 58 m²
Odesa, Ucrania
Área 58 m²
20792. Ofrecemos a la venta locales comerciales en un edificio nuevo en Tairova. Superficie …
$34,740
Propiedad comercial 35 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 35 m²
Odesa, Ucrania
Área 35 m²
23002. Se vende local comercial en edificio nuevo en Tairova. Superficie total 35 m2. Se han…
$35,000
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
7857. . . Ofrecemos a la venta una parcela en el Mar Negro. El área total de 46 acres. Hay u…
$310,000
Propiedad comercial 50 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 50 m²
Odesa, Ucrania
Área 50 m²
18512 Local listo para usar con reforma de calidad europea para su negocio. Se conserva todo…
$50,500
Propiedad comercial 401 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 401 m²
Odesa, Ucrania
Área 401 m²
№ 1415. . . We offer for sale a facade room in the new residential complex "Home on Levitan"…
$570,000
Propiedad comercial 3 156 m² en Sukhyi Lyman, Ucrania
Propiedad comercial 3 156 m²
Sukhyi Lyman, Ucrania
Área 3 156 m²
10025. . . Ofrecemos a la venta un complejo inmobiliario en Sukhoi Liman. La base de almacén…
$420,000
Propiedad comercial en Sukhyi Lyman, Ucrania
Propiedad comercial
Sukhyi Lyman, Ucrania
27012. Se vende un terreno en el estuario de Sukhoi, en la calle principal. La superficie to…
$48,000
Propiedad comercial 44 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 44 m²
Odesa, Ucrania
Área 44 m²
23450 Venta de local comercial en complejo residencial 56 Zhemchuzhina. Superficie total 44 …
$40,000
Propiedad comercial 165 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 165 m²
Lymanka, Ucrania
Área 165 m²
28425. Local comercial en venta en un nuevo complejo residencial en la calle Institutskaya. …
$32,000
Propiedad comercial en Sukhyi Lyman, Ucrania
Propiedad comercial
Sukhyi Lyman, Ucrania
24958 Vendo terreno en el pueblo. Sukhoi Liman. La superficie total es de 25 acres. Esquina,…
$67,000
Propiedad comercial 47 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 47 m²
Odesa, Ucrania
Área 47 m²
11626. Office space for sale in ZhK "37 Pearl". Office with renovation, toilet, electricity …
$95,000
Propiedad comercial 38 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 38 m²
Odesa, Ucrania
Área 38 m²
21807 Pongo a la venta local en complejo residencial de nueva construcción. Distribución esp…
$28,500
Propiedad comercial en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial
Lymanka, Ucrania
25515. Vendo terreno en Limanka. La superficie total es de 5 hectáreas. Forma rectangular re…
$43,000
Propiedad comercial 1 100 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 100 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 100 m²
10144. . . We offer for sale a new, separately standing, 2-storey building on the street. Co…
$660,000
Propiedad comercial 1 633 m² en Lymanka, Ucrania
Propiedad comercial 1 633 m²
Lymanka, Ucrania
Área 1 633 m²
13946 Mansion for sale in Sauvignon-2. Private school business option, premium boarding scho…
$2,15M
