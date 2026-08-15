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Locales comerciales en venta en Skhidnytsia Settlement Hromada, Ucrania

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Skhidnytsia
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6 propiedades total found
Otro 425 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Otro 425 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 425 m²
Una casa de huéspedes en el este en la cima de la montaña, un negocio familiar, un sobrevivi…
$649,999
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Otro 850 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Otro 850 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 850 m²
Vendo el negocio listo para el resort East: El edificio de la zona es de 850 m2.14 habitacio…
$1,15M
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Propiedad comercial 1 500 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 1 500 m²
Voy a pagar un beneficio haciendo negocios en el centro de un resort bajo un río perfumado, …
$1,33M
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Propiedad comercial 560 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Propiedad comercial 560 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 560 m²
Venderé el complejo de combustible que está al valor nacional del este. Hay fuentes constru…
$649,999
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Propiedad comercial 1 421 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 421 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 1 421 m²
Voy a darle un grupo particularmente saludable en el centro de Centhonk, que es un resort ba…
$1,15M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Rybnyk, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Rybnyk, Ucrania
Área 1 000 m²
Venderé el campamento de bebés al lado este de la montaña. El área verde es 3. 6 K en propie…
$1,20M
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