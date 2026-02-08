Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Sabivska silska gromada
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Sabivska silska gromada, Ucrania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Shabo, Ucrania
Casa 3 habitaciones
Shabo, Ucrania
Habitaciones 3
Área 500 m²
Piso 1/2
№ 1069. Ofrecemos a la venta una nueva casa de 2 pisos en primera línea desde el mar hasta …
$650,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sabivska silska gromada, Ucrania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir