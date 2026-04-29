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Restaurantes en venta en Rozdilna Raion, Ucrania

bienes raíces comerciales
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Restaurante, cafetería 100 m² en Rozdilna, Ucrania
Restaurante, cafetería 100 m²
Rozdilna, Ucrania
Área 100 m²
¡Proposición única! Café en el centro del mundo Para llegar a la venta del café embellecido …
$355,000
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