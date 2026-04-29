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Hoteles en venta en Rozdilna Raion, Ucrania

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Hotel 900 m² en Zakharivka, Ucrania
Hotel 900 m²
Zakharivka, Ucrania
Área 900 m²
9769. Venta complejo hotelero cerca del mar y estuario. El área total de 900 metros cuadrado…
$1,80M
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