Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Óblast de Rivne
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Óblast de Rivne, Ucrania

Negocio listo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Venta de derechos patrimoniales de un complejo único en la región de Rivne en Óblast de Rivne, Ucrania
Venta de derechos patrimoniales de un complejo único en la región de Rivne
Óblast de Rivne, Ucrania
Área 751 900 m²
El complejo consta de dos yacimientos: Primero: 32 ha Segundo (al otro lado…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir