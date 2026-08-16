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Locales comerciales en venta en Polianytsia Rural Hromada, Ucrania

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Propiedad comercial 1 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 1 000 m²
Vendo el hotel a Polonka, la zona de la estación, Bukow. Con excelentes vistas a las montaña…
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Propiedad comercial 2 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 2 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 2 000 m²
Abrir una oportunidad única para invertir en un hotel de prestigio, situado en el corazón de…
$3,30M
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Propiedad comercial 700 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 700 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 700 m²
¡Parece un negocio pre-restaurante en el corazón de Carpath- Poison! Companine tiene dos áre…
$2,65M
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Otro 750 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 750 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 750 m²
Prepare un nuevo hotel cerca de Bukoville, unas vacaciones, a través de la primera salida, 7…
$1,29M
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Otro 510 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 510 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 510 m²
Cojplar - cuatro casas en las montañas - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business …
$1,20M
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